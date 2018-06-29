Первый вице-губернатор Зауралья Сухнев поручил подготовить региональный заказ на фундаментальные научные исследования

14:43 | 2.07.2018

Первый вице-губернатор Курганской области Виктор Сухнев в ходе сегодняшнего совещания в правительстве дал поручение подготовить региональный заказ на наиболее востребованные научные разработки, которые будут иметь поддержку из областного бюджета, сообщает пресс-служба губернатора Зауралья.



Такое поручение господин Сухнев дал после того, как глава Департамента образования и науки Герман Хмелев подчеркнул во время обсуждения вопроса о развитии высшего образования, что, несмотря на поддержку научных разработок, в регионе отсутствует полноценный государственный заказ на научные исследования.



В ответ на слова чиновника вице-губернатор отметил, что необходимо подготовить региональный заказ на фундаментальные научные исследования, которые получат финансирование из областного бюджета. По итогам совещания Виктор Сухнев поручил его сформировать.



Фото kurganobl.ru