В Кургане новый участок улицы Бурова-Петрова построят к концу сентября

17:52 | 29.06.2018

Строительство нового участка автомобильной дороги по улице Бурова-Петрова в областном центре закончится осенью. «Все действия муниципалитета направлены на то, чтобы своевременно сдать объект в установленный контрактом срок — 30 сентября 2018 года. Это позволит значительно снизить транспортную нагрузку на другие загруженные участки городских дорог», — цитирует директора МКУ «Управление капитального строительства» Андрея Чудакова пресс-служба администрации города.



В настоящее время подрядчики и субподрядчики ведут работы по выборке грунта под будущее дорожное основание и по устройству ливневой канализации.



Новая дорога будет состоять из двух направлений движения с разделительной полосой посередине шириной 2 метра. С каждой стороны планируется по три полосы по 3,5 метра. По обеим сторонам автодороги запроектирована установка двух остановочных павильонов и двух светофоров.



Для въезда во дворы будут сделаны заезды между жилыми девятиэтажными домами и организован подъезд к магазинам. С каждой стороны дороги для пешеходов предусмотрены тротуары шириной по 4,5 метра, газоны, озеленение. Согласно проекту вдоль дороги будут установлены 33 опоры освещения.



Фото kurgan-city.ru