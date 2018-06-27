Курган: новости дня
17:52 | 29.06.2018
В Кургане новый участок улицы Бурова-Петрова построят к концу сентября
В настоящее время подрядчики и субподрядчики ведут работы по выборке грунта под будущее дорожное основание и по устройству ливневой канализации.
Новая дорога будет состоять из двух направлений движения с разделительной полосой посередине шириной 2 метра. С каждой стороны планируется по три полосы по 3,5 метра. По обеим сторонам автодороги запроектирована установка двух остановочных павильонов и двух светофоров.
Для въезда во дворы будут сделаны заезды между жилыми девятиэтажными домами и организован подъезд к магазинам. С каждой стороны дороги для пешеходов предусмотрены тротуары шириной по 4,5 метра, газоны, озеленение. Согласно проекту вдоль дороги будут установлены 33 опоры освещения.
Фото kurgan-city.ru
© «Вечерние Ведомости»
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