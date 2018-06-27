Роспотребнадзор Зауралья дал жителям региона советы по выбору качественного и полезного мороженого

16:31 | 29.06.2018

Управление Роспотребнадзора по Курганской области опубликовало советы для любителей мороженого о том, как правильно выбрать качественное и безопасное для здоровья лакомство в летнюю погоду. Во-первых, стоит покупать мороженое, сделанное по ГОСТу, так как там предусмотрены наиболее строгие требования к качеству продукции и такой десерт уж точно сделали из настоящего молока. А по ТУ чаще товар производят из дешевого пальмового или кокосового масла, уверяют в ведомстве.



Состав мороженого обязательно должен содержать только натуральные продукты. Примерный состав: молоко, сливки, сахар, ароматизаторы, фрукты, орехи, ягоды. Других ингредиентов, таких как пальмовое масло и различные заменители, не должно быть, подчеркивают в управлении. Причем молочные продукты должны стоять на первом месте в составе, так как при написании состава продукты указываются в порядке убывания их доли в товаре.



Также специалисты ведомства советуют никогда не зацикливаться на обертке, потому что на ней могут написать все что угодно. Не верьте надписям «100% мороженое» или «мороженое из натурального сока». Обязательно читайте состав. Именно там производители обязаны дать правдивую информацию.



Процент жирности и сахара в мороженом следующий. В сливочном мороженом — 10 % жирности, 15 % сахара. В пломбире — 15 % жирности и 14 % сахара. В молочном мороженом — 3–8 % жирности и 20 % сахара. В шоколадном мороженом шоколада должно быть минимум 6 % (около 3 % какао). В ореховом мороженом — более 5 % орехов. В составе лакомства также содержатся стабилизаторы. Выбирайте натуральные: агар-агар или желатин.



В составе фруктового льда в магазинах чаще всего встречаются разные красители. Мороженое яркого цвета — это первый признак наличия в нем красителей. Не покупайте такое мороженое, пользы от него никакой. Также цена на натуральный продукт не должна быть слишком низкой. Не может лед стоить меньше сока такого же объема.



Немаловажное значение имеет внешний вид мороженого и упаковка. Его форма не должна быть нарушенной. Упаковка должна быть герметичной. Если мороженое подтаявшее или чересчур замороженное, значит, оно хранилось при неправильной температуре.



Обязательно на упаковке должны присутствовать состав, дата изготовления и срок годности. Выбирайте мороженое с ближайшей датой изготовления. От мороженого не должно идти посторонних запахов. Натуральный вкус — также важный признак правильного мороженого.