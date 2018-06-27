В Кургане задержали эксгибициониста, пугавшего детей на пляже Бабьи Пески. Следствие ходатайствует о заключении извращенца под стражу

14:44 | 29.06.2018

В Кургане задержали эксгибициониста, который обнажал свои половые органы перед детьми на городском пляже Бабьи Пески. Мужчине предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Следственные органы ходатайствуют о заключении извращенца под стражу.



Напомним, об инциденте стало известно благодаря бдительной жительнице города, которая засняла мужчину, демонстрирующего свои половые органы детям на пляже, на сотовый телефон, а потом сообщила о произошедшем в полицию. Благодаря сделанному ею снимку правоохранительные органы установили и задержали эксгибициониста на следующие сутки.



Мужчину опознали потерпевшие и свидетели аналогичного инцидента, который произошел в апреле текущего года. По версии следствия, у подъезда одного из домов по улице Гагарина он совершил действия сексуального характера, выразившиеся в открытой демонстрации своих половых органов находившимся во дворе детям. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сегодня, 29 июня, задержанному мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, рассказали в СУ СКР по Курганской области.



В ближайшее время следственными органами будет решаться вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.



Следственное управление еще раз обращается к жителям области и просит очевидцев инцидента на городском пляже Бабьи Пески обратиться в следственный отдел города Кургана для выяснения и уточнения объективных обстоятельств произошедшего.



Фото: kurgan.sledcom.ru/из материалов проверки