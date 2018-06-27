Экс-руководителю Шадринского завода транспортного машиностроения предъявили обвинение

13:51 | 29.06.2018

Бывшему генеральному директору ОАО «Шадринский завод транспортного машиностроения» Александру Плотникову 28 июня предъявлено обвинение в невыплате заработной платы сотрудникам предприятия из корыстной заинтересованности (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.



По версии следствия, располагая средствами для выплаты зарплаты, экс-руководитель из корыстной и личной заинтересованности с мая 2012 года по февраль 2015 года систематически, свыше двух месяцев, не выплачивал заработную плату, пособия и другие установленные законом выплаты работникам завода. Общая сумма задолженности перед сотрудниками составила более 5 миллионов рублей.



К настоящему времени следственными органами приняты обеспечительные меры по возмещению задолженности по зарплате.



Расследование уголовного дела продолжается.