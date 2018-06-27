Прокуратура нашла виновных в незаконной вырубке ценной сосны в Кировском бору

12:30 | 29.06.2018

В Курганской области за незаконную вырубку ценных хвойных деревьев на территории Кировского бора, который является памятником природы, наказали высокопоставленных чинов. По требованию природоохранного прокурора уволен директор ГКУ «Юргамышское лесничество» Николай Андреенков, два заместителя руководителя регионального Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды и еще 5 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.



После скандала природоохранная прокуратура установила отсутствие надлежащего контроля со стороны уполномоченных должностных лиц госорганов при рубке сосны в Кировском бору. Недосмотр со стороны чиновников привел к ущербу государству в особо крупном размере на сумму более 7 миллионов 130 тысяч рублей.



По информации надзорного ведомства, при пересчете количества вырубленных деревьев в двух из четырех выделов, из назначенных в выборочную санитарную рубку, выявлено на 94 штуки больше выпиленных сосен, чем предусмотрено материалами отвода. А при осмотре другого отведенного на рубку выдела установлено, что он в удовлетворительном состоянии и проведение каких-либо санитарно-оздоровительных мероприятий на нем вообще не требовалось.



Чтобы остановить необоснованную вырубку ценных деревьев, акт лесопатологического обследования Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области природоохранным прокурором был опротестован. В результате чего незаконный правовой акт был отменен, рубка сосен предотвращена.



Кроме того, на прилегающих к памятнику природы землях и в самом бору обнаружили крупные несанкционированные свалки твердых бытовых отходов, куда длительное время сваливали мусор. При этом уполномоченные должностные лица не принимали никаких действенных мер по очистке от отходов особо охраняемых природных территорий.