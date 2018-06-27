МЧС Зауралья: на регион движутся сильные грозы, град и ураганный ветер

17:16 | 28.06.2018

В Курганской области в ближайшие шесть часов, ночью и днем 29 июня местами ожидаются грозы, сильные дожди, крупный град и шквалистый ветер до 26 м/с. Об этом сообщает региональное управление МЧС России, ссылаясь на прогнозы зауральских синоптиков.



В связи с непогодой сотрудники областного чрезвычайного ведомства настоятельно рекомендуют жителям соблюдать меры безопасности:



- ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте;

- убрать на период непогоды хозяйственные вещи со двора и балконов, закрыть окна;

- не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций;

- нельзя укрываться под деревьями, так как велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут поломать ветви деревьев, что может нанести дополнительные повреждения;

- во время грозы не пользоваться электроприборами;

- соблюдать правила дорожного движения.



При возникновении происшествий необходимо сообщать о них по телефону 101 или 112.