Руководство Шуховского полигона наказали за майский пожар на свалке и смог над Курганом

16:51 | 28.06.2018

По требованию курганского природоохранного прокурора МУП «Шуховский полигон ТБО» и его директор привлечены к административной ответственности, а заместитель руководителя лишился должности. Наказали менеджеров за допущенные нарушения экологического и санитарного законодательства и майский пожар на полигоне.



Только благодаря своевременно принятым природоохранной прокуратурой в мае мерам реагирования по факту пожара на Шуховском полигоне удалось ликвидировать загрязнение атмосферы вредными ядовитыми веществами и образование едкого смога в воздухе над Курганом.



По информации областной прокуратуры, пожар возник по причине того, что на территории полигона не осуществлялось увлажнение мусора, отсутствовал необходимый запас песка, а сообщения о возгорании отходов своевременно в уполномоченные органы не направлялись. Только после прокурорского реагирования руководством предприятия были оперативно приняты меры по ликвидации пожара и недопущению повторного возгорания.



За допущенные грубые нарушения по требованию природоохранного прокурора с заместителем директора по производству, ответственным за соблюдение экологического и санитарного законодательства на предприятии, расторгнут трудовой договор, а два ответственных виновных должностных лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.



Директор предприятия и юридическое лицо привлечены к административной ответственности по ст.6.3 Кодекса РФ об АП в виде штрафа в размере 600 рублей и 10 тысяч рублей соответственно.