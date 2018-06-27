День города в Кургане посвятят истории местной промышленности и человеку труда

16:47 | 28.06.2018

Девизом празднования Дня города в 2018 году станет слоган «Любимому Кургану — наш труд и таланты!». Именно его из 119 поступивших вариантов выбрали на сегодняшнем заседании оргкомитета в администрации областного центра. Тема промышленности и человека труда пройдет красной нитью через всю праздничную программу, отметили в пресс-службе мэрии.



Концепция церемонии открытия Дня города уже проработана. Праздник будет состоять из нескольких эпизодов. Один из них посвящен истории курганского маслоделия, второй связан с образованием Курганской области и событиями, когда в город были эвакуированы промышленные предприятия со всего Советского Союза.



Вспомнят во время торжественной церемонии и такую славную страницу истории Кургана, как награждение города орденом Трудового Красного Знамени. Завершится праздничное действо прохождением представителей сегодняшних промышленных предприятий.



Праздничные площадки будут организованы по всему Кургану, в том числе и в отдаленных микрорайонах города.



Фото kurgan-city.ru