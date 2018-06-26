В Кургане объекты культурного наследия, находящиеся в плохом состоянии, отдадут в льготную аренду бизнесу

13:42 | 28.06.2018

На последнем перед летними каникулами заседании депутаты Курганской городской Думы утвердили порядок установления льготной аренды неиспользуемых объектов культурного наследия, находящихся в плохом состоянии и относящихся к муниципальной собственности. Как отметили в мэрии, документ подготовлен с целью сохранения исторического облика областного центра и памятников культурного наследия.



Порядок предусматривает возможность предоставления юридическим и физическим лицам в долгосрочную аренду (на срок до 49 лет) на льготных условиях объектов культурного наследия, которые относятся к муниципальной собственности и сегодня находятся в неудовлетворительном состоянии. Оговорено, что объекты предоставляются по результатам аукциона. При этом начальный размер льготной арендной платы за один объект устанавливается в размере 1 рубль в год. Окончательная сумма будет определена по результатам проведения аукциона и подлежит ежегодной индексации в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции.



Обязательным условием установления льготной арендной платы является проведение работ по сохранению объекта культурного наследия с учетом требований действующего законодательства РФ.



В течение первых двух лет с момента заключения договора арендатор должен согласовать проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия и подготовиться к ремонту. В последующие 5 лет ему необходимо закончить все планируемые работы на объекте. Также предусмотрена возможность расторжения договора аренды, если арендатор плохо выполняет взятые на себя обязательства.



Фото: kurgan-city.ru