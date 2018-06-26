Сбивший пенсионерку с детьми зауральский депутат предстанет перед судом

18:19 | 27.06.2018

В Курганской области 48-летний депутат одной из сельских дум Далматовского района, сбивший на «зебре» пенсионерку с детьми, скоро предстанет перед судом. Следственные органы завершили расследование уголовного дела. Народный избранник обвиняется в грубом нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).



Авария произошла вечером 9 декабря 2017 года в городе Далматово. По версии следствия, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, депутат не заметил переходившую через дорогу 77-летнюю пенсионерку с двумя правнучками и своевременно не принял всех возможных мер к снижению скорости и торможению. Одна из девочек успела вовремя отскочить, вторая получила ушибы и ссадины. Женщина в этот же день от полученных травм скончалась в больнице.