Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Курган: новости дня


16:26 | 27.06.2018

В Макушине утонул 15-летний подросток. СК начал доследственную проверку

В Курганской области следователи устанавливают причины и обстоятельства гибели 15-летнего подростка в одном из котлованов в городе Макушино. Вечером 26 июня мать школьника обратилась в полицию с сообщением о том, что ее сын не вернулся домой после купания с друзьями.

Как сообщили в СУ СКР по Курганской области, по данному факту организована доследственная проверка. Следователи установили, что во время купания мальчик нырнул в воду и не вынырнул. Тело подростка удалось обнаружить только днем 27 июня в ходе поисковых мероприятий.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Региональное следственное управление СК России обращает внимание жителей области на то, что необходимо соблюдать элементарные правила пребывания на воде и научить этому своего ребенка, чтобы избежать непоправимой трагедии.

Фото: kurgan.sledcom.ru/с осмотра места происшествия

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

21:02 | 27.06.2018
На пост главы Екатеринбурга заявлен еще один кандидат

20:12 | 27.06.2018
Штормовое предупреждение в Свердловской области продлено

19:47 | 27.06.2018
На железнодорожном вокзале Екатеринбурга весело встретили болельщиков из Мексики и Швеции. Как это было

18:31 | 27.06.2018
В Перми прибрежную акваторию Камы будут патрулировать спасатели

18:21 | 27.06.2018
Танцевальный флешмоб на краевом выпускном объединит 4 тысячи выпускников

18:19 | 27.06.2018
Трамвайное движение по улице Блюхера в Екатеринбурге будет остановлено на сутки с 8 июля

18:19 | 27.06.2018
Сбивший пенсионерку с детьми зауральский депутат предстанет перед судом

18:11 | 27.06.2018
Три прикамских врача стали призерами всероссийского конкурса «Врач года»

18:02 | 27.06.2018
В Екатеринбурге на две недели перекроют улицу Новаторов на Уралмаше

17:51 | 27.06.2018
Собственника земельного участка под Белояркой, где полицейские остановили работу карьера, проверила прокуратура

17:43 | 27.06.2018
В Прикамье аттестаты зрелости получили 34 ребенка, оставшиеся без попечительства родителей

17:24 | 27.06.2018
Европейские урбанисты выступят модераторами и экспертами «Школы главного архитектора» в Перми

17:22 | 27.06.2018
Благодаря вмешательству депутата доделан капитальный ремонт жилого дома

17:07 | 27.06.2018
В вузах Прикамья добавятся IT-направления

16:48 | 27.06.2018
Пропавший вчера в Красноуральске мальчик найден мёртвым

16:48 | 27.06.2018
Муниципалитетам Прикамья уже распределены средства на ремонт дорог в 2019–2020 годах

16:26 | 27.06.2018
В Макушине утонул 15-летний подросток. СК начал доследственную проверку

16:17 | 27.06.2018
В Свердловской области разрешили из Роспечати делать супермаркеты

15:52 | 27.06.2018
В Перми передан в федеральную собственность имущественный комплекс на Балхашской

15:40 | 27.06.2018
В Перми установлены границы ТОС «Яблочкова»

15:32 | 27.06.2018
Выставка, посвященная пермским танкистам-добровольцам, открылась в Пермской городской Думе

15:22 | 27.06.2018
В Кургане профсоюзы выйдут на митинг против повышения пенсионного возраста 12 июля

15:12 | 27.06.2018
СРОЧНО! В Екатеринбурге задержана председатель ПЖСК «Бухта Квинс»

15:00 | 27.06.2018
В Кургане родители отсудили у бизнесмена деньги за несостоявшийся детский спектакль

14:27 | 27.06.2018
Новый подход к благоустройству города обсудили на фракции «Единой России» в Пермской городской Думе

14:17 | 27.06.2018
За шесть месяцев компьютерные курсы в рамках партпроекта окончили более 500 пожилых жителей Прикамья

14:08 | 27.06.2018
С добросовестных плательщиков — жителей пермских домов, ранее управлявшихся УК-банкротом «Инжиниринг», не взыскивают несуществующие долги за тепло

14:06 | 27.06.2018
В Екатеринбурге пройдет выставка охотничьих трофеев

14:00 | 27.06.2018
Пермский край заинтересовал австрийских бизнесменов

14:00 | 27.06.2018
Опасный «очаг» культуры снесли в Свердловской области по требованию прокуратуры

13:21 | 27.06.2018
Более полумиллиона рублей получил житель Екатеринбурга с «АльфаСтрахования-Жизнь» за отказ оплатить лечение за рубежом

12:54 | 27.06.2018
Прямую трансляцию с музыкального фестиваля Ural Music Night на свердловском ОТВ проведет известный спортивный комментатор

12:47 | 27.06.2018
Мэрия Кургана продолжит борьбу с самостроем: «Результаты неплохие»

11:42 | 27.06.2018
Полиция задержала в Екатеринбурге воришку, похитившего телефон у болельщика из Египта

11:29 | 27.06.2018
В воскресенье парк Горького приглашает пермяков на ежегодный праздник мыльных пузырей

11:03 | 27.06.2018
Екатеринбурженка получила срок за кражу телефонов у студенток УрФУ

10:46 | 27.06.2018
Восемь тонн абрикосов смешали с землей под Екатеринбургом

10:39 | 27.06.2018
Житель Екатеринбурга обманным путем получил кредитов почти на 50 миллионов рублей

09:35 | 27.06.2018
Во время Сабантуя в «Белой лошади» автобусы между Екатеринбургом и Двуреченском будут двигаться с интервалом в 30 минут

09:11 | 27.06.2018
Мексиканский карнавал болельщиков пройдёт по улицам Екатеринбурга перед игрой со Швецией

26.06.2018

23:21 | 26.06.2018
Несколько детей отравились в поезде Екатеринбург — Анапа

21:17 | 26.06.2018
Перед последней игрой ЧМ-2018 в Екатеринбурге запустили карту лояльности для туристов

19:33 | 26.06.2018
На Уралмашзавод в Екатеринбурге завезут оборудование из Италии

19:24 | 26.06.2018
Открыт прием заявок на участие в международном литературном конкурсе «Горю Поэзии огнем»

19:11 | 26.06.2018
Мобильное консульство Мексики в Екатеринбурге будет работать три дня

18:48 | 26.06.2018
В водонапорной башне в Екатеринбурге открылась кофейня

18:12 | 26.06.2018
СК ищет очевидцев прогулки педофила-эксгибициониста на пляже Бабьи Пески в Кургане

18:02 | 26.06.2018
Завтра в Перми состоится фестиваль единоборств

17:58 | 26.06.2018
В Перми идет благоустройство площади Дружбы

17:49 | 26.06.2018
Одобрено приобретение в муниципальную собственность детского сада в пермском микрорайоне Ива


Мы в соцсетях





Архив
«    Июнь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 


 