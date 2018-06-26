В Макушине утонул 15-летний подросток. СК начал доследственную проверку

16:26 | 27.06.2018

В Курганской области следователи устанавливают причины и обстоятельства гибели 15-летнего подростка в одном из котлованов в городе Макушино. Вечером 26 июня мать школьника обратилась в полицию с сообщением о том, что ее сын не вернулся домой после купания с друзьями.



Как сообщили в СУ СКР по Курганской области, по данному факту организована доследственная проверка. Следователи установили, что во время купания мальчик нырнул в воду и не вынырнул. Тело подростка удалось обнаружить только днем 27 июня в ходе поисковых мероприятий.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Региональное следственное управление СК России обращает внимание жителей области на то, что необходимо соблюдать элементарные правила пребывания на воде и научить этому своего ребенка, чтобы избежать непоправимой трагедии.



Фото: kurgan.sledcom.ru/с осмотра места происшествия