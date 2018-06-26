В Кургане профсоюзы выйдут на митинг против повышения пенсионного возраста 12 июля

15:22 | 27.06.2018

Зауральские профсоюзы 12 июля проведут в Кургане митинг против законопроекта Правительства РФ о повышении пенсионного возраста. Данное решение было принято 26 июня на внеочередном заседании президиума Федерации профсоюзов Курганской области, сообщает руководитель пресс-центра организации Римма Чудова.



Предложение кабмина увеличить возраст выхода на пенсию с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин вызвало негативную реакцию и неприятие у членов профсоюзов, говорится в сообщении. Членские организации профобъединения высказали свою позицию: они не поддерживают законопроект Правительства РФ и готовы присоединиться к проведению коллективных действий.



Кроме того, профсоюзный митинг состоится и в городе Макушино 6 июля. Координационным советам организаций профсоюзов районов и Шадринска рекомендовано также организовать митинги.



Напомним, Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) не поддержала законопроект, зафиксировав свое решение в протоколе заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.