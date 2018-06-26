В Кургане родители отсудили у бизнесмена деньги за несостоявшийся детский спектакль

15:00 | 27.06.2018

В Кургане обманутые родители выиграли суд против бизнесмена, организовавшего детский спектакль «Снеговики – Миссия Новый год» в областной филармонии, который так и не состоялся.



В первые дни 2018 года дети должны были не только посмотреть представление, но и получить еще и подарки. Родители полностью оплатили

стоимость билета и подарка, а накануне Нового года узнали об отмене спектакля. На письменные просьбы о возврате денег индивидуальный предприниматель Жакупов А.М. не отвечал. В конце марта родители обратились за помощью и защитой в региональное Управление Роспотребнадзора.



«Мировой суд, рассмотрев исковые заявления управления вынес решения о взыскании денежных средств с предпринимателя. В пользу одного потребителя взыскано 6153 рублей (общая стоимость билета и подарка — 1800), в пользу второго — 13911 рублей (общая сумма — 2200)», — рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Курганской области.



Решение суда не вступило в силу.