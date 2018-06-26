Курган: новости дня
12:47 | 27.06.2018
Мэрия Кургана продолжит борьбу с самостроем: «Результаты неплохие»
Снос самовольных построек продолжится в разных районах города. В первую очередь на территориях, где планируется дальнейшее благоустройство или которые могут быть предметом дальнейшей реализации как самостоятельных объектов недвижимости. Продолжится работа и по обращениям граждан, добавили в пресс-службе мэрии.
Первый снос самостроя был осуществлен в марте 2017 года. За этот год 139 объектов владельцы ликвидировали самостоятельно, снос 22 пришлось оплатить за счет средств бюджета города. С 1 января по 15 июня 2018 года в областном центре демонтировали 88 самовольно установленных объектов, 72 из них (65 металлических гаражей, 3 автомобильные стоянки, столько же торговых павильонов, 1 хозпостройка) граждане снесли добровольно. Демонтаж 16 объектов произведен за счет бюджета. «Результаты неплохие, работа эта будет продолжена и в дальнейшем», — отметила директор Департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Елена Иванова.
Самой сложной и требующей длительного времени работой является установление владельцев самостроя, подчеркнула чиновница. Ведется она в тесном взаимодействии с органами внутренних дел. Первоначально на объекте размещается информация о том, что он подлежит сносу. Если владелец не был установлен, объект сносится за счет средств города. Согласно установленному порядку снос самовольной постройки может быть организован не ранее чем по истечении двух месяцев после дня размещения на официальном сайте администрации города сообщения о планируемом сносе.
В соответствии с принятым порядком сам объект (или то, что от него осталось) хранится в течение 30 дней на специально отведенной для этих целей территории. Если в течение этого срока владелец так и не заявляется, объект утилизируется. При появлении владельца Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений обеспечивает передачу имущества при предоставлении соответствующих документов.
«Попыток граждан оспорить действия уполномоченного органа в судебном порядке не было, — рассказала директор Департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Елена Иванова. — В то же время в нашей практике есть факты возмещения затрат на демонтаж, транспортировку и хранение имущества, которые понес бюджет города при сносе самовольно установленного металлического гаража в микрорайоне Рябково».
© «Вечерние Ведомости»
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