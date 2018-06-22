СК ищет очевидцев прогулки педофила-эксгибициониста на пляже Бабьи Пески в Кургане

18:12 | 26.06.2018

Следственное управление СКР по Курганской области просит откликнуться очевидцев инцидента, произошедшего 25 июня на пляже Бабьи Пески в Кургане. Как рассказали в ведомстве, в этот день жительница города сообщила в правоохранительные органы о том, что на пляже находится мужчина, который демонстрирует свои половые органы детям. Она разместила его фотографию в одной из социальных сетей.



По данному факту организована и проводится доследственная проверка. Следственное управление просит свидетелей данного инцидента обратиться в следственный отдел по городу Кургану для выяснения и уточнения объективных обстоятельств произошедшего.



Фото: kurgan.sledcom.ru/из материалов проверки