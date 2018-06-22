Вице-губернатор Зауралья Гусев: Шуховский полигон ТБО будет рекультивирован

13:04 | 26.06.2018

«Шуховский полигон до окончания строительства и ввода в эксплуатацию нового объекта еще будет работать. После он будет рекультивирован», — рассказал глава Департамента природных ресурсов и окружающей среды Курганской области Эдуард Гусев на сегодняшнем заседании зауральского парламента.



Также вице-губернатор добавил, что восстановление самой большой в регионе свалки будет проходить уже не в рамках регулирования обращения с отходами производства и потребления на территории области.



Рекультивация призвана восстановить экологический баланс почвы и водоемов на полигоне. Она производится после затухания процессов в теле полигона и состоит из двух основных этапов: технического и биологического.



На первом этапе проводится обеззараживание отходов, консервация фильтрата, ландшафтные работы, возведение гидротехнических и мелиоративных сооружений. В конце территорию полигона полностью покрывают слоем плодородной почвы. Второй этап предусматривают высадку на полигоне растений, улучшающих свойства почвы.



Фото: 45.ru