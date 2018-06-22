Прокуратура потребовала вернуть незаконно переданный правительству Зауралья Ford Explorer

11:19 | 26.06.2018

Нарушение всплыло во время проверки прокуратурой области исполнения требований законодательства при распоряжении государственным имуществом. Ведомство установило незаконное получение Управлением по обеспечению деятельности правительства Курганской области в сентябре 2017 года автомобиля Ford Explorer.



Ранее АО Автодор «Северо-Запад» пожертвовало дорогостоящий автомобиль Курганскому областному кардиологическому диспансеру. Однако региональный Департамент имущественных и земельных отношений незаконно изъял внедорожник из оперативного управления кардиодиспансера и передал его Управлению по обеспечению деятельности правительства региона.



А в соответствии с действующим Гражданским кодексом РФ и федеральным законом о некоммерческих организациях распоряжаться имуществом, полученным учреждением в дар, может только само учреждение.



На указанное распоряжение департамента прокуратура области принесла протест. По данным надзорного ведомства, в настоящее время незаконный правовой акт отменен, ведется оформление необходимых документов по возврату автомобиля в кардиологический диспансер. В ближайшее время Ford Explorer будет передан законному владельцу.