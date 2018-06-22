На скамью подсудимых сядет фигурант по делу экс-начальника УФСИН Зауралья Ильясова

10:41 | 26.06.2018

В суд передано уголовное дело директора ханты-мансийского предприятия ООО «ПромНефтеСтрой» Сергея Двойникова, который, по версии следствия, является пособником экс-начальника УФСИН России по Курганской области Ильгиза Ильясова. Бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в пособничестве в растрате (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ).



По информации регионального СУ СКР, фирма осуществляла субподрядные работы при строительстве режимного корпуса следственного изолятора № 1 города Кургана. Путем обмана и злоупотребления доверием государственного заказчика в лице УФСИН России по Курганской области и генерального подрядчика в лице ФГУП УС-3 ФСИН России с июня 2015 года по декабрь 2016 года Двойников похитил бюджетные средства в сумме более 47 миллионов рублей, выделенные в рамках государственного контракта.



По указанию директора были составлены подложные финансово-хозяйственные документы о закупке и поставке на объект строительства материалов и оборудования, предусмотренных проектно-сметной документацией. Эти документы в большинстве случаев без проверки подписывали генеральный подрядчик и государственный заказчик, после чего оплачивали в полном объеме. Фактически при строительстве режимного корпуса СИЗО использовались и поставлялись более дешевые и менее качественные материалы (оборудование системы охранного телевидения и сигнализации, пожарной сигнализации, системы отопления и т. д.), в основном не соответствующие необходимым характеристикам.



В 2012 году бывший начальник УФСИН России по Курганской области Ильгиз Ильясов совершил растрату 13 миллионов рублей, выделенных в рамках госконтракта на строительство многоквартирного жилого дома в селе Иковка Кетовского района для сотрудников и пенсионеров системы ФСИН России.



По версии следствия, Сергей Двойников содействовал бывшему высокопоставленному руководителю уголовно-исполнительной системы в фальсификации финансово-хозяйственных документов о произведенных затратах на строительство, тем самым оказав ему пособничество в совершении преступления. В частности, в подложных документах по замыслу соучастников указывались более дорогостоящие работы и материалы, применяемые при строительстве жилого дома, чем это имело место на самом деле.



В период следствия бизнесмен заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором, во исполнение условий которого он не только признал вину в совершении инкриминируемых ему деяний, но и подробно рассказал о ранее не известных правоохранительным органам преступлениях, связанных с коррупцией в деятельности бывшего руководства областного управления ФСИН России, которые нашли свое полное подтверждение в ходе дальнейшего расследования.