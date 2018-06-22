В Зауралье директор ГКУ «Экофонд» лишился поста за организацию охоты в природных заказниках

16:02 | 25.06.2018

Исполняющий обязанности директора государственного казенного учреждения «Экофонд», которое является подведомственной организацией Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, отстранен от должности за грубые нарушения бюджетного и природоохранного законодательства. Уволен чиновник по требованию Курганской межрайонной природоохранной прокуратуры.



Надзорное ведомство обнаружило в деятельности ГКУ массу нарушений. Так, государственные природные заказники длительное время использовались для любительской и спортивной охоты под видом регулирования численности животных. Как отметили в прокуратуре, об этом свидетельствовали факты выдачи разрешений на регулирование численности пушных и копытных животных совершенно посторонним лицам, тогда как этим обязаны были заниматься только работники госучреждения.



На незаконную организацию любительской и спортивной охоты указывали и факты привлечения работниками учреждения охотников к регулированию численности животных, обустройство и поддержание охотничьей инфраструктуры.



Из 21 заказника в 13 нашли охотничьи вышки и мазутные ямы. Что нарушает требования законодательства об особо охраняемых природных территориях, которое запрещает на территориях государственных природных заказников любую деятельность, противоречащую целям создания госзаказников или причиняющую вред природе.



Кроме того, использование имеющегося у учреждения имущества осуществлялось нерационально, государственные контракты заключались с нарушениями, а доходы от платных услуг ежегодно снижались. Ремонт транспорта должным образом не осуществлялся. На момент проверки большинство машин находилось в нерабочем состоянии.



В деятельности учреждения установлены факты несоблюдения требований законодательства при обращении с отходами. Длительное время не принимались меры по оформлению паспортов на отходы, не решался вопрос обеспечения безопасного хранения непригодных и запрещенных к применению пестицидов на объекте в 5 км юго-восточнее села Хутора Лебяжьевского района. Металлические емкости с пестицидами прогнили и потеряли герметичность, а ограждение объекта оказалось нарушенным.



По информации прокуратуры, в настоящее время нарушения устранены.