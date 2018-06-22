Курган: новости дня
15:29 | 25.06.2018
Зауральских народных дружинников будут поощрять рублем
Дружинников будут поощрять за помощь в раскрытии преступлений и поиск пропавших без вести граждан, за участие в неотложной помощи пострадавшим от несчастных случаев. Материальное стимулирование предусмотрено за счет средств областного бюджета. Как отметили в правительстве, такая мера поддержки будет способствовать общественной работе дружин.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:24 | 25.06.2018
«Почта России» выплатит семье погибшего в Екатеринбурге почтальона 800 тысяч рублей, что составляет лишь пятую часть от требуемой суммы
17:12 | 25.06.2018
В Перми обустраивают новые места отдыха в городских лесах
16:32 | 25.06.2018
С 1 июля все жители Чайковского начнут платить за теплоресурсы напрямую
16:31 | 25.06.2018
Депутат Госдумы Андрей Альшевских первым сдал документы на участие в выборах мэра Екатеринбурга
16:16 | 25.06.2018
В Екатеринбурге начался отбор кандидатов на пост главы города
16:02 | 25.06.2018
В Зауралье директор ГКУ «Экофонд» лишился поста за организацию охоты в природных заказниках
15:33 | 25.06.2018
В Курганской области аграрии завершили посевную кампанию
15:30 | 25.06.2018
В Камышлове руководство ресурсоснабжающего МУПа попалось на сомнительных сделках с углем
15:29 | 25.06.2018
Зауральских народных дружинников будут поощрять рублем
15:19 | 25.06.2018
Вмешательство депутата остановило загрязнение Каштакского бора
15:12 | 25.06.2018
Матч Россия — Уругвай будет транслироваться не только в фан-зоне парка им. Маяковского, но и в кинозалах ТРЦ, барах и ресторанах
15:03 | 25.06.2018
29 июня в Екатеринбурге состоится главное музыкальное событие года
14:33 | 25.06.2018
Младшему члену семьи Оруджянов, легализовывавшей мигрантов в Сысерти, вынесли приговор
14:17 | 25.06.2018
В субботу в Перми пройдет ежегодный семейный фестиваль «Вокруг Точки»
14:10 | 25.06.2018
Пермяки могут бесплатно побегать на четырех городских стадионах
13:57 | 25.06.2018
За бюджетными недостроями в Зауралье будет следить вновь созданная межведомственная рабочая группа
13:40 | 25.06.2018
Правительство Курганской области увеличило выплаты на содержание сирот в приемных семьях
12:52 | 25.06.2018
«Левый фронт» проведёт митинг против пенсионной реформы
12:38 | 25.06.2018
Ирина Роднина: «Пермский край сохраняет лидерство среди субъектов страны по развитию дворового спорта»
12:25 | 25.06.2018
Авиашоу «Крылья Пармы» в Прикамье посетило 50 тысяч зрителей
12:20 | 25.06.2018
В Пермь пришла жара
12:04 | 25.06.2018
Экс-руководитель региональной ГИБДД Юрий Дёмин вышел на работу в УГМК
11:18 | 25.06.2018
Дмитрий Ионин возглавит список «Справедливой России» на выборах в гордуму Екатеринбурга
11:04 | 25.06.2018
В Екатеринбурге при пожаре заживо сгорел ребёнок-инвалид
10:26 | 25.06.2018
Сразу после матча Япония — Сенегал на улице Малышева в Екатеринбурге лоб в лоб столкнулись Toyota и Volkswagen
10:25 | 25.06.2018
Водителя-бесправника в Екатеринбурге оштрафовали на 150 тысяч рублей
09:41 | 25.06.2018
На Средний Урал пришло лето
21:33 | 24.06.2018
В столице Прикамья собрались пермяки, вернувшиеся домой
21:21 | 24.06.2018
В Пермском крае может появиться женская молодежная команда по баскетболу
19:27 | 24.06.2018
В Екатеринбург на футбольный матч прибыл министр спорта Сенегала
16:17 | 24.06.2018
Со следующей недели в Екатеринбурге откроются несколько улиц
16:10 | 24.06.2018
В екатеринбургском посёлке кошка спасла хозяина от гибели в пожаре
14:37 | 24.06.2018
Восьмилетний ребёнок из Нижнего Тагила погиб в парке «Лукоморье» в Ленинградской области
14:27 | 24.06.2018
На трассе Серов — Екатеринбург сгорело кафе
13:27 | 24.06.2018
В Екатеринбурге японская принцесса Хисако Такамадо назвала организацию ЧМ-2018 прекрасной
12:17 | 24.06.2018
Долгожданное тепло придет в Свердловскую область
12:10 | 24.06.2018
В Верхней Пышме из горящего жилого дома эвакуировали 12 человек
11:55 | 24.06.2018
Сегодня в Екатеринбурге общественный транспорт изменит движение в связи с матчем Япония — Сенегал
11:46 | 24.06.2018
Болельщики из Перу, с задымившегося самолёта авиакомпании UTair, подадут жалобы на авиакомпанию
11:18 | 24.06.2018
В общежитии УрФУ в Екатеринбурге случился пожар
09:35 | 24.06.2018
В Перми разрабатывают программу капитального ремонта трамвайных путей
09:32 | 24.06.2018
Житель Прикамья проведет семь месяцев на исправительных работах за неуплату алиментов
15:06 | 23.06.2018
Фестиваль экскурсий по Уралмашу и Эльмашу пройдёт в Екатеринбурге