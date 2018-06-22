Зауральских народных дружинников будут поощрять рублем

15:29 | 25.06.2018

Народные дружинники в Курганской области за охрану общественного порядка смогут получать материальные выплаты. Такое положение приняли сегодня, 25 июня, на заседании правительства региона, рассказали в пресс-службе губернатора.



Дружинников будут поощрять за помощь в раскрытии преступлений и поиск пропавших без вести граждан, за участие в неотложной помощи пострадавшим от несчастных случаев. Материальное стимулирование предусмотрено за счет средств областного бюджета. Как отметили в правительстве, такая мера поддержки будет способствовать общественной работе дружин.