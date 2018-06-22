За бюджетными недостроями в Зауралье будет следить вновь созданная межведомственная рабочая группа

13:57 | 25.06.2018

В Курганской области создается новая межведомственная рабочая группа. Она будет вести контроль за объектами незавершенного строительства, финансирование которых идет за счет средств федерального, регионального и местных бюджетов.



Как пояснили в пресс-службе губернатора, рабочая группа будет разрабатывать комплекс мер для завершения строительства объектов: принимать решения об их приватизации, передаче в концессию и т. д. В ее состав войдут представители департаментов строительства, госэкспертизы и ЖКХ, имущественных и земельных отношений, здравоохранения, образования и науки, Управления по физической культуре, спорту и туризму, Финансового управления, органов местного самоуправления.



Создание этой рабочей группы проходит в рамках исполнения поручения президента России о сокращении численности объектов незавершенного строительства.