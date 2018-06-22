Правительство Курганской области увеличило выплаты на содержание сирот в приемных семьях

13:40 | 25.06.2018

В Курганской области увеличится размер ежемесячной выплаты на содержание детей под опекой и в приемных семьях. Он будет проиндексирован и с учетом районного коэффициента составит 7 962 рубля. Такое решение было принято сегодняшнем заседании правительства региона.



Как рассказали в пресс-службе губернатора, принятие законопроекта потребует дополнительного выделения из областного бюджета более 17 млн рублей. Всего в региональной казне на эти цели было предусмотрено более 430 млн рублей.



По мнению чиновников, эта мера будет способствовать улучшению качества жизни сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые проживают в замещающих семьях.