Зауральский чиновник лишился должности за сокрытие доходов — своих и супруги

15:58 | 22.06.2018

В Курганской области по инициативе прокуратуры досрочно прекращены полномочия главы муниципального образования за нарушения требований антикоррупционного законодательства. Чиновник лишился должности за сокрытие доходов.



Прокурорская проверка показала, что глава Дубровинского сельсовета Варгашинского района не представил в установленный законом срок сведения о своих доходах за 2017 год, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах и об имуществе своей супруги.



Согласно федеральному закону об общих принципах организации местного самоуправления в РФ, невыполнение указанной обязанности является правонарушением, влекущим освобождение должностного лица от замещаемой должности, и основанием для отправки главы муниципального образования в отставку.



В связи с выявленными нарушениями закона прокурор района внес в адрес председателя Дубровинской сельской Думы представление, в котором потребовал применить меры ответственности к нарушителю. Сельский парламент уволил чиновника за нарушение антикоррупционного законодательства.