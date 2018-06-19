В 2018 году в Курганской области планируют адаптировать для инвалидов 71 социальный объект

14:09 | 22.06.2018

В Курганской области в текущем году в рамках региональной государственной программы «Доступная среда для инвалидов» планируют адаптировать 71 социально значимый объект, в том числе 21, находящийся в ведении администраций муниципальных образований. На эти цели запланировано 23 млн рублей из федерального, областного и местных бюджетов, рассказали в пресс-службе губернатора.



Вице-губернатор по социальной политике Александр Карпов дал поручение коллегам из районов и городов уже в ближайшее время завершить подготовку проектно-сметной документации для адаптации объектов социальной сферы для людей с ограниченными возможностями. «Необходимо обеспечить выполнение работ по адаптации объектов и использование в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных на эти цели, в срок до 1 ноября», — подчеркнул Александр Карпов.



Он также акцентировал внимание на доступности для детей-инвалидов услуг в сфере образования. В Зауралье более 4,5 тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов получают дошкольное и общее образование в специальных классах вместе с детьми без серьезных проблем со здоровьем.



Фото: kurganobl.ru