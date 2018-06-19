Транспортное управление Кургана: льготники должны предъявлять новый документ при выдаче талонов

13:39 | 22.06.2018

Транспортное управление Кургана обращает внимание горожан, пользующихся льготным проездом в общественном транспорте, на нововведение. С 27 июня регистрация и выдача разовых купон-талонов для детей из малообеспеченных семей, школьников и пенсионеров будет осуществляться при предъявлении дополнительно страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС).



Данные изменения обусловлены вступлением с 1 января 2018 года в действие новой редакции федерального закона о государственной социальной помощи, которая устанавливает для поставщиков информации необходимость предоставления персонифицированных сведений о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантиях и выплатах в единую государственную информационную систему социального обеспечения.



Также Курганская городская дума 30 мая внесла соответствующие поправки в порядок организации проезда отдельных категорий граждан на муниципальных маршрутах регулярных перевозок. В нем указан состав пакета документов, предоставление которых необходимо для получения разовых купон-талонов.