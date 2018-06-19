В Кургане ранним утром сотрудники прокуратуры и силовики возложили цветы и венки к Вечному огню

11:11 | 22.06.2018

Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра по московскому времени сотрудники прокуратуры и правоохранительных органов Зауралья, а также губернатор Алексей Кокорин возложили к Вечному огню Мемориала Славы венки и цветы.



Именно в этот час 77 лет назад нацистская Германия напала на Советский Союз, началась Великая Отечественная война против агрессора. «Сотрудники прокуратуры Курганской области отдали дань памяти и глубокого уважения всем, кто прошел через тяготы и лишения, умирал, но не сдавался ради нашего мирного будущего», — сказали в областном надзорном ведомстве.



Напомним, более 117 тысяч зауральцев не вернулись с полей сражений.



Фото kurganproc.ru