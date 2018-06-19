Свердловскстат: более 36 тысяч зауральцев живут в ветхих домах

14:27 | 21.06.2018

В Курганской области в ветхих домах продолжают жить более 36 тысяч зауральцев. А доля благоустройства жилья в регионе, как оказалось, значительно ниже среднего показателя по России. Такие сведения опубликовал 19 июня Свердловскстат, ссылаясь на данные 2017 года.



По данным статистиков, удельный вес домов с изношенностью до 70 % составляет 10 % от общей площади жилищного фонда региона. Изношенность свыше этого предела присвоена 3,9 % жилья.



А вот ветхий жилищный фонд, который подлежит капитальному ремонту, реконструкции и сносу, составляет в области 975,9 тысячи квадратных метров, или 4,6 % от всего фонда. В ветхих домах живут на данный момент 36,9 тысячи зауральцев.



Основная доля ветхого жилья расположена в сельской местности — 87 %. В городских поселениях она составляет 13 % (127 тысяч квадратных метров). В 2017 году снесли по ветхости 41,9 тысячи квадратных метров площади жилищного фонда.



Любопытен и тот факт, что доля обеспеченного всеми видами благоустройства жилья составляет в регионе всего лишь 41,8 %, что значительно ниже среднего показателя по России. На территории области 59,3 % площади жилищного фонда оборудовано водопроводом, 54,6 % — канализацией, 64,9 % — отоплением, 88,5 % — газом, 42,3 % — горячим водоснабжением, 45,8 % — ваннами, 3,5 % — напольными электроплитами.



Фото: 2krota.ru