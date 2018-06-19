Профсоюзы Зауралья не поддержали законопроект об увеличении пенсионного возраста и готовы выйти на общероссийские акции

13:09 | 21.06.2018

Федерация профсоюзов Курганской области не поддержала законопроект об увеличении пенсионного возраста. Как рассказали в пресс-службе организации, предложение российского правительства увеличить возраст выхода на пенсию до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин вызвало негативную реакцию и неприятие у членов профсоюзов на прошедшем накануне заседании президиума.



Таким образом, члены президиума зауральской организации поддержали Совет Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов УрФО и Федерацию независимых профсоюзов России, которые также выразили категорическое несогласие с предложением правительства страны.



«Профсоюзные лидеры решили обратиться к депутатам Государственной Думы РФ от Курганской области с предложением не поддерживать этот законопроект. Президиум Федерации профсоюзов Курганской области потребовал от Исполкома ФНПР в недельный срок принять решение о проведении общероссийских коллективных действий в ближайшие установленные законодательством сроки и поддержать их», — рассказали в пресс-службе Федерации профсоюзов Курганской области.



Членские организации профобъединения готовы принять активное участие в случае объявления ФНПР общероссийской акции.



Также зауральские профсоюзы предложили губернатору Курганской области Алексею Кокорину и спикеру регионального парламента Дмитрию Фролову при подготовке отзыва на законопроект сначала рассмотреть его на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.