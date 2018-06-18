В выходные в Заборке пройдут масштабные автомобильные гонки

15:49 | 20.06.2018

В предстоящие выходные, 23 и 24 июня, в районе деревни Заборская пройдут масштабные состязания по автомобильному спорту, информирует Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области.



Свободные тренировки и отборочные заезды начнутся с 14:15 в субботу, 23 июня. Церемония открытия соревнований состоится 24 июня в 11 часов. Финальные заезды начнутся с 11:45. На гоночную трассу выйдут УАЗ, Д2-классика, ЗИЛ-130 и ГАЗ-53.



В рамках состязаний пройдет этап чемпионата России Т4-3, этап Кубка России Т4-2, Всероссийские состязания Т4-1. Также спортсмены разыграют приз памяти Героя Советского Союза Николай Анфиногенова и Кубок Семена Семеновича Якубова.