В Кургане с 9 июля откроется школьный базар

15:38 | 20.06.2018

C 9 июля в Кургане откроется популярный среди горожан школьный базар. Торговые палатки разместятся на территории сквера Победителей, в районе пересечения улицы Некрасова и проспекта Машиностроителей. Данная информация опубликована на официальном сайте мэрии.



Согласно постановлению администрации города, работать школьная ярмарка будет без выходных с 10 утра и до 19 часов вчера. Закроется она 30 сентября. На базаре будет представлен весь необходимый школьнику ассортимент: от одежды и обуви до канцелярских товаров.