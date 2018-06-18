Пропавшего весной жителя Шадринска нашли мертвым под крыльцом подъезда

11:40 | 20.06.2018

Утром 19 июня сотрудники управляющей компании под крыльцом подъезда одного из домов в Шадринске обнаружили труп мужчины. Позже выяснилось, что найдено тело пропавшего еще весной жителя города.



Как рассказали в СУ СКР по Курганской области, мужчина был опознан как Рыжих Владимир Владимирович, который с 29 марта разыскивался как без вести пропавший. В ходе осмотра места происшествия каких-либо признаков, указывающих на насильственный характер смерти мужчины, обнаружено не было.



Ранее следственными органами по факту безвестного исчезновения жителя горожанина было возбуждено уголовное дело. В настоящее время следственным отделом по городу Шадринску назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются причины и обстоятельства смерти мужчины.

