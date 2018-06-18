Государственная команда управленцев обещает вернуть Курганмашзаводу стабильное экономическое состояние

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На общем собрании 19 июня сотрудникам ОАО «Курганский машиностроительный завод» представили нового исполнительного директора — Петра Тюкова, который был назначен госкорпорацией «Ростех». Государственная команда пообещала коллективу потратить на оздоровление оборонного предприятия 12 миллиардов рублей и вернуть заводу стабильное экономическое состояние.В ходе собрания коллектив проинформировали об основных этапах антикризисной программы, которая будет реализована на Курганмашзаводе корпорацией, а также о планах на выполнение гособоронзаказа в 2018 году и перспективах на 2019 год, рассказали в пресс-службе губернатора.«Приходящая к управлению предприятием команда — от государства. Это не частный бизнес, — подчеркнул в ходе собрания заместитель гендиректора по экономической безопасности холдинга АО «НПО «Высокоточные комплексы» Александр Шуляков. — Наша задача — организовать работу таким образом, чтобы Курганмашзавод вернулся к стабильному экономическому состоянию предприятия, которое способно выполнять гособоронзаказ, внешние контракты, обеспечить коллектив заработной платой, социальным пакетом, как минимум на том уровне, который был до сегодняшнего дня».По словам Александра Шулякова, 12 млрд рублей, которые планируется выделить из кризисного фонда госкорпорации «Ростех» до конца года на оздоровление КМЗ, в первую очередь будут направлены на организацию основной деятельности предприятия.Исполнительный директор КМЗ Петр Тюков обратился к рабочим и отметил: «Мы прежде всего должны сохранить имеющийся коллектив, объекты социальной инфраструктуры, которые созданы, чтобы коллектив мог спокойно работать, зная, что он обеспечен и рабочими местами, и зарплатой. Задача коллектива — оптимально настроить свою работу на выполнение гособоронзаказа».В планах госкорпорации «Ростех» — доведение доли выпуска гражданской продукции к 2025 году до 50 % от общего объема производства.