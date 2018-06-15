Правительство Зауралья внесло изменения в областной бюджет: доходы подросли, как и расходы

15:30 | 19.06.2018

На сегодняшнем внеочередном заседании правительство Курганской области одобрило внесение изменений в региональный бюджет. Как отметили в пресс-службе губернатора, поправки обусловлены уточнением объемов финансовой помощи из федеральной казны и перераспределения ассигнований по отдельным направлениям расходов.



Итак, основные параметры рассматриваемого проекта бюджета: доходы — 39 млрд 745,4 млн рублей, расходы — 42 млрд 208,1 млн рублей. Доходы увеличиваются на 691,6 млн рублей за счет безвозмездных поступлений в казну области, из них 220,4 млн рублей — дотации на сбалансированность бюджета, 273,2 млн рублей — межбюджетные трансферты на создание в субъектах РФ дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, на здравоохранение и другие социальные вопросы.



Расходы бюджета увеличиваются на 699 млн рублей. Распределят средства на повышение зарплаты бюджетникам (выполнение майских указов президента РФ, повышение в 2018 году минимального размера оплаты труда (МРОТ), и на реализацию отдельных мероприятий государственных программ Курганской области.