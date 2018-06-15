Курганмашзавод возглавил новый исполнительный директор, назначенный госкорпорацией «Ростех»

14:43 | 19.06.2018

Во вторник, 19 июня, губернатору Зауралья Алексею Кокорину представили нового исполнительного директора Курганского машиностроительного завода Петра Тюкова, который был назначен на эту должность госкорпорацией «Ростех». Сегодня же с руководителем познакомят и коллектив оборонного предприятия.



Как отметили в пресс-службе главы региона, на встрече спикеры обсудили перспективы развития завода. Участие в беседе приняли и заместитель гендиректора по экономической безопасности холдинга АО «НПО «Высокоточные комплексы» Александр Шуляков, заместитель гендиректора АО «НПО «Высокоточные комплексы» и управляющий директор АО «Конструкторское бюро приборостроения» Дмитрий Коноплев.



Александр Шуляков в разговоре с губернатором подчеркнул, что по итогам аудита Курганского машиностроительного завода составлен план действий по оздоровлению предприятия с акцентом на выполнении обязательств по государственному оборонному заказу. Гендиректор по экономической безопасности холдинга АО «НПО «Высокоточные комплексы» заверил, что выводить за пределы региона производственные мощности КМЗ и интеллектуальную собственность не планируется. В течение года госкорпорация «Ростех» планирует выделить на развитие Курганского машиностроительного завода около 12 млрд рублей.



Также участники встречи обсудили возможности диверсификации производства завода с увеличением доли гражданской продукции, подготовку кадров для предприятия на базе Курганского государственного университета.



Отметим, Петр Тюков также является гендиректором АО «РТ-Курганмашзавод», которое в составе холдинга АО «НПО «Высокоточные комплексы», входящего в госкорпорацию «Ростех», занимается оздоровлением КМЗ.



Фото kurganobl.ru