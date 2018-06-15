В зауральском селе нашли труп мужчины после тушения пожара. СК начал проверку

11:49 | 19.06.2018

Следственные органы СКР по Курганской области устанавливают причину смерти 41-летнего мужчины, который погиб поздним вечером 18 июня в селе Введенское Мишкинского района. Тело сельчанина обнаружили после тушения пожара в его собственном доме.



Как рассказали в следственном управлении, при осмотре внешних признаков, указывающих на насильственный характер смерти мужчины, не установлено. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.



На данный момент следователи проводят доследственную проверку, в ходе которой будет установлена причина смерти мужчины, а также все обстоятельства произошедшего.

