В центре Кургана планируют построить новую гостиницу

16:55 | 18.06.2018

В центральной части Кургана в скором времени может появиться новая гостиница. Проект строительства гостевого дома на территории, ограниченной улицами Пушкина, Ленина, Гоголя и Комсомольская, уже обсудили на публичных слушаниях в администрации Кургана.



С докладами о проектах планировки и межевания рассматриваемой территории выступили руководитель ООО «Профтехпроект» Сергей Масюткин и директор ООО «Азимут» Михаил Пахомов, рассказали в мэрии. Они сообщили, что проектами предусматривается возведение гостиницы, а также благоустройство прилегающей территории, где планируется разместить детские, спортивные и хозяйственные площадки, парковочные места для жителей близлежащих домов и для клиентов проектируемой гостиницы.



По словам докладчиков, этажность планируемого здания не превышает застройку существующими домами по улицам Гоголя, Пушкина, Ленина, Комсомольская, в связи с этим градостроительный ансамбль центральной площади не ухудшается. Проектом учтены все нормы градостроительных регламентов, противопожарные разрывы, санитарные нормы, инженерные коммуникации. При строительстве фундамента, сообщил Сергей Масюткин, проектируемую гостиницу планируется возводить без динамического воздействия.



Собственники соседних жилых домов выразили свое несогласие с реализацией рассматриваемых проектов планировки и межевания территорий и вынесли предложение направить проекты на доработку.



В пресс-службе мэрии города пояснили: «Решения по проектам планировки и межевания территории будут приниматься руководителем администрации города Кургана Андреем Потаповым в соответствии с Градостроительным кодексом РФ с учетом результатов рассмотрения рабочей группой предложений, поступивших в ходе публичных слушаний».



Фото: kurgan-city.ru