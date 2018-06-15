В Кургане снова начнет работать кинозал под открытым небом

16:38 | 18.06.2018

В Кургане этим летом в ЦПКиО снова откроют вечерний кинозал под открытым небом для ярых поклонников cinema. Открытие сезона состоится в День молодежи, 30 июня, в 21:00, рассказали в администрации города.



Еще два сеанса пройдут также в ЦПКиО 21 июля и 1 сентября. Вход свободный. Зрители уличного кинотеатра смогут посмотреть короткометражные фильмы и проголосовать за победителя светом фонариков.



Показы проходят в рамках Всемирного фестиваля уличного кино. Это некоммерческий проект, запущенный в 2014 году на Дальнем Востоке России. За четыре года этот проект успел заработать мировой рекорд, проехать более 40 тысяч километров и собрать свыше миллиона зрителей. Фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских грантов, генеральным информационным партнером является РИА Новости.



Фото kurgan.ru