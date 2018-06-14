«Водный союз» оштрафован за невосстановленные зимние раскопки

15:52 | 15.06.2018

АО «Водный Союз» привлечено к административной ответственности и штрафам за невосстановленное благоустройство в Кургане после зимних раскопок. Информация об этом была озвучена на заседании Административной комиссии города.



В настоящее время в работе комиссии находится 44 материала об административных правонарушениях в отношении «Водного Союза». Как отметили в мэрии, все они касаются нарушения сроков по восстановлению благоустройства на разных участках города, покрытие которых было нарушено во время проведения зимних аварийных работ. Отмечалось, что при проведении земляных работ зимой нарушенные элементы благоустройства восстанавливали только в «зимнем» варианте, и лишь с наступлением тепла делается подсыпка и укладывается асфальт. В ходе заседания из общего количества было рассмотрено 27 таких материалов.



По результатам рассмотрения, в соответствии с законом об административных правонарушениях на территории Курганской области, компания привлечена к ответственности в виде штрафа в сумме 50 тысяч рублей по каждому нарушению за невосстановленное благоустройство.



Представитель акционерного общества «Водный Союз» Александр Малахов прокомментировал, что сложившиеся весной неблагоприятные погодные условия не позволили предприятию приступить к окончательному восстановлению нарушенного благоустройства после проведения земляных работ и закончить их в срок до 1 июня.



Также отмечалось, что еще 17 раскопок являются невосстановленными. Вопросы по оставшимся объектам вынесены на повестку дня следующего заседания городской Административной комиссии, которое пройдет 21 июня.