Завтра Курган простится с поэтессой и бардом Людмилой Тумановой

14:52 | 15.06.2018

В субботу, 16 июня, в большом траурном зале Курганской областной клинической больницы состоится прощание с известной поэтессой и бардом Людмилой Тумановой. В течение часа, с 11 до 12 часов, любой желающий сможет отдать дань светлой памяти талантливой исполнительнице.



Напомним, Людмила Туманова ушла из жизни после продолжительной и тяжелой болезни в среду, 13 июня. Поэтесса скончалась на 73-м году жизни. По словам ее друзей, с юности прикованная к инвалидному креслу, она последние несколько лет боролась с онкологией.



Фото Виктора Бухрова, 1982 год