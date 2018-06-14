Зауральская природоохранная прокуратура поручила отловить бешеных лис в районе КГСХА

14:46 | 15.06.2018

Управление ветеринарии и Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области по поручению природоохранной прокуратуры начали проводить контрольные мероприятия по факту сообщения о появлении в районе поселка КГСХА бешеных лис.



Как сообщили в областной прокуратуре, специалисты организовали рейды, осмотры, отловы и все необходимые исследования. О ситуации проинформированы заинтересованные хозяйствующие субъекты. В настоящее время фактов заболевания диких животных не выявлено.



«С учетом имеющейся угрозы причинения вреда людям и животным специалисты госорганов принимают все необходимые меры для выявления возможных переносчиков заболевания бешенством, — уточнили в надзорном ведомстве. — Во избежание угрозы причинения вреда гражданам необходимо принимать меры личной предосторожности».



Ситуация находится на контроле природоохранной прокуратуры.