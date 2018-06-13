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Курган: новости дня


12:44 | 15.06.2018

В I квартале бюджет Курганской области был исполнен с профицитом

Региональный бюджет в первом квартале 2018 года исполнен с профицитом. Об этом сообщила начальник Финансового управления Курганской области Елена Лукашук на заседании комитета зауральского парламента по бюджету, финансовой и налоговой политике.

По словам чиновницы, за январь — март в областную казну поступило 8 458,2 млн рублей доходов. Израсходовал регион за этот же период 8 285,4 млн рублей. Таким образом, профицит бюджета составил 172,8 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы казны увеличились на 512 млн рублей, или 6,4 %.

Фото: www.kurganoblduma.ru

© «Вечерние Ведомости»

 


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