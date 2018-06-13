В I квартале бюджет Курганской области был исполнен с профицитом

12:44 | 15.06.2018

Региональный бюджет в первом квартале 2018 года исполнен с профицитом. Об этом сообщила начальник Финансового управления Курганской области Елена Лукашук на заседании комитета зауральского парламента по бюджету, финансовой и налоговой политике.



По словам чиновницы, за январь — март в областную казну поступило 8 458,2 млн рублей доходов. Израсходовал регион за этот же период 8 285,4 млн рублей. Таким образом, профицит бюджета составил 172,8 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы казны увеличились на 512 млн рублей, или 6,4 %.



Фото: www.kurganoblduma.ru