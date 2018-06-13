В Кургане на несколько дней перекроют движение транспорта по Пролетарской

11:28 | 15.06.2018

В Кургане с 16 по 18 июня будет закрыта для движения транспорта улица Пролетарская, в районе дома № 41. Улицу перекроют в связи с проведением земляных работ, рассказали в администрации города.



Движение автобусов будет осуществляться по следующим маршрутам:



– маршрут № 325 — по улицам Пролетарской, Гоголя, Савельева, Карла Маркса и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;



– маршрут № 329 — по улицам Гоголя, Савельева, Куйбышева и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;



– маршрут № 20 — по улицам К.Маркса, Савельева, Гоголя, Пролетарской и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;



– маршруты №№ 36 и 328 — по улицам Гоголя, Савельева, Карла Маркса, Пролетарской и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях;



– маршруты №№ 6 и 42 — по улицам Пролетарской, Карла Маркса, Ленина, Станционной и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях;



– маршрут № 304 — по улицам Пролетарской, Гоголя, Савельева, Карла Маркса, Пролетарской и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;



– маршрут № 306 — по улицам Пролетарской, Карла Маркса, Ленина, Гоголя и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;



– маршруты №№ 5, 13, 26, 307, 309, 316, 318, 320, 321, 324, 327, 331, 342, 363, 368, 381, 388, 396, 403 — по улицам Пролетарской, Карла Маркса, Ленина, Гоголя, Пролетарской и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях.



Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться в местах временных остановочных пунктов: в направлении улицы Гоголя — в районе дома № 66 по Карла Маркса, в направлении рынка — в районе дома № 99 по Карла Маркса.



Фото 2gis.com