Завершается строительство второй очереди поликлиники в Заозерном. Первые кабинеты откроют в конце июня

14:33 | 14.06.2018

В Кургане завершается строительство второй очереди поликлиники в 1-м микрорайоне поселка Заозерный. Этого события местные жители ждали много лет. Ранее на долгострой из областного бюджета было выделено 85 млн рублей.



Как уточнили в пресс-службе губернатора, в новых помещениях разместят терапевтическое, хирургическое, физиотерапевтическое, рентгенологическое отделения, дневной стационар и лабораторию, а также подстанцию скорой медицинской помощи, которая будет обслуживать жителей не только Заозерного, но и ближайших микрорайонов. Все помещения распланированы и отделаны в соответствии с современными стандартами. Сейчас для них приобретают оборудование и мебель. Первые кабинеты откроются уже в конце июня.



«Мы оснащаем поликлинику рентгеновским аппаратом, на котором будет возможно выполнение всех рентгенологических диагностических и лечебных процедур. Физиотерапевтическое отделение будет оснащено новыми аппаратами. Сюда переедет лаборатория с широким диапазоном лабораторных исследований. На подходе новый маммограф», — рассказал главный врач поликлиники № 1 Сергей Жуков.



Первая очередь поликлиники была введена в эксплуатацию более 10 лет назад, а завершение строительства второй половины здания было отложено. Жителям поселка приходилось обращаться в другие филиалы поликлиники № 1. Благодаря вводу в эксплуатацию второй очереди общая площадь поликлиники увеличится почти в два раза, до 6,8 тысячи квадратных метров. Это позволит ежедневно принимать около 850 пациентов и открыть дополнительные отделения.



Фото: kurganobl.ru