Мэрия Кургана обнародовала результаты первых ЕГЭ

12:21 | 14.06.2018

В Кургане стали известны результаты первых ЕГЭ по трем предметам школьной программы — базовой математике, информатике и ИКТ, географии. По информации администрации города, 89,45 % выпускников сдали базовую математику на «4» и «5». В прошлом году этот показатель был равен 88,57 %. Всего этот предмет сдавали 1612 учеников. Высокий уровень качества выполнения экзаменационной работы отмечен в пяти образовательных учреждениях №№ 12, 19, 26, 49, 56.



Информатику и ИКТ в этом году выбрали 167 школьников (в прошлом году — 95 человек). Средний балл по городу снизился по сравнению с прошлым годом с 55 до 52. Преодолеть необходимый порог по удалось 145 выпускникам (86,8 %). Свыше 80 баллов набрали 14 учеников, свыше 90 баллов — трое. Высокие результаты у школ №№ 19, 31, 38, 47, 48.



Средний балл по географии в этом году равен 53,29. Этот предмет сдавали 133 человека. Ниже минимального балла набрали 12 учащихся. Высокие результаты продемонстрировали выпускники образовательных организаций №№ 47, 49, 50.



14 июня выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию. 18 июня пройдут экзамены по биологии и письменная часть экзамена по иностранным языкам. 20 июня выпускникам предстоит сдать ЕГЭ по литературе и физике.