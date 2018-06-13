Суд снова оставил под стражей руководителя УФНС Зауралья Владимира Рыжука

12:00 | 14.06.2018

Курганский городской суд 13 июня снова продлил арест руководителя регионального управления ФНС России Владимира Рыжука, который обвиняется в растрате и вымогательстве взятки у местного застройщика.



Как рассказали в пресс-службе горсуда, суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу еще на два месяца, то есть до 14 августа.



Напомним, задержали Владимира Рыжука вечером 22 февраля следователи регионального следственного управления СКР совместно с сотрудниками полиции. Чиновнику было предъявлено обвинение в растрате 320 тысяч рублей (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и в получении взятки в размере 500 тысяч рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ).