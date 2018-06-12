Ушла из жизни главный юрист аппарата мэра Кургана и городского парламента

15:04 | 13.06.2018

Сегодня, 13 июня, ушла из жизни начальник правового управления аппарата главы города и Курганской городской Думы Елена Владимировна Осыченко. Информация о ее кончине опубликована на официальном сайте администрации областного центра.



В мэрии отмечают: Елена Владимировна была настоящим профессионалом своего дела, компетентным специалистом, надежным другом, очаровательной женщиной, отзывчивым, добрым, душевным человеком.



«Ее отличали преданность делу, глубокое знание законодательства, требовательность к себе, умение найти грамотное решение в спорных вопросах, стремление к самосовершенствованию. Деятельность Елены Осыченко отмечена наградами муниципального, регионального и федерального уровней. В кругу коллег Елена Владимировна пользовалась заслуженным авторитетом и уважением. Обратившись к ней, любой мог получить не только профессиональный совет, но и человеческую поддержку. Она была хорошим наставником для молодых специалистов, заботливой сестрой, любящей матерью для своего сына», — вспоминают в администрации города.



Свой трудовой путь она начала в прокуратуре Октябрьского района города Кургана. Впоследствии занимала различные должности в областной прокуратуре — от прокурора отдела до старшего помощника прокурора Курганской области.



С 2003 года и до настоящего времени Елена Владимировна работала в органах местного самоуправления. Она внесла неоценимый вклад в совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность главы города, Курганской городской Думы и администрации.



Прощание состоится 15 июня с 11 до 12 часов в Траурном зале №1 Курганской областной клинической больницы (Томина, 63).