В Зауралье зарегистрирован первый случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом

11:36 | 13.06.2018

В Курганской области зарегистрирован первый случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Диагноз подтвержден лабораторно, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.



С начала эпидемического сезона с подозрением на заболевание клещевым вирусным энцефалитом в медицинские организации были госпитализированы 8 взрослых (аналогичный период 2017 года — 27 человек). Все не были привиты, клеща сняли самостоятельно и не исследовали его.



В больницы области по поводу укусов клещей обратился 1551 человек (за прошедшую неделю — 278), в том числе 479 детей. Укусы клещей зарегистрированы на всех административных территориях. За аналогичный период 2017 года число обращений составляло 1962 человека.