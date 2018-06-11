Департамент промышленности Зауралья запустил приложение для смартфонов «Транспорт 45». Пока в тестовом режиме

10:43 | 13.06.2018

В Курганской области запущено в тестовом режиме приложение для смартфонов «Транспорт 45». Программу разработал региональный Навигационно-информационный центр совместно с Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики.



Приложение можно скачать и установить на популярных платформах Play Market или App Store. Оно поможет в выборе транспорта до необходимой остановки, просмотре расположения автобусов на карте, а также поможет узнать расписание и многое другое.



«На данный момент приложение находится в тестовом режиме, поэтому замечания и предложения принимаются, — пояснили в пресс-службе департамента. — Также стоит отметить, что в данное время программа ориентирована на информацию о рейсах междугородних автобусов».