В Зауралье мать-пьяница получила 12 лет за убийство годовалого сына

16:48 | 9.06.2018

В Курганской области 32-летняя жительница Белозерского района получила 12 лет 4 месяца лишения свободы в колонии общего режима за убийство своего ребенка. Женщина ответила перед законом и за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию малыша.



По информации СУ СКР по Курганской области, в конце августа 2016 года пьяная мать до смерти забила 11-месячного сына. Побоями она пыталась успокоить плачущего младенца. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.



Также в рамках расследования уголовного дела было установлено, что она злоупотребляла спиртными напитками, жестоко обращалась с маленьким сыном и не обеспечивала его полноценным питанием.